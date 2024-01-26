عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحية سائق ميكروباص يكشف لـ صدى البلد تفاصيل التعدي عليه أمام أسرته

الضحية
الضحية

تعرض أحمد كمال صاحب الـ 33 عاما لإصابة نتيجة مشاجرة مع سائق ميكروباص بأحد الطرق بمنطقة التجمع الخامس التابعة القاهرة الجديدة مما نتج عنه جروج قطعية أسفل العينين واليدين و مناطق متفرقة من الجسد ما أسفر عن احتياجه لعمل غرز لشدة الإصابة .

وتحدث  أحمد كمال ، الشاب المجني عليه ضحية سائق ميكروباص في تصريحات  لصدى البلد ، أن بداية الأمر عندما كان يسير برفقة زوجته في سيارتها الخاصة وتعرض له سائق الميكروباص بأن ضيق عليهما الطريق وحدثت مشادة كلامية وتجنب المجني عليه الشجار معه منعا لحدوث مشكلة.

واستطرد الشاب المجني عليه ضحية سائق الميكروباص، أن المتهم ترصد له وحضر له من الخلف و انتطر وقوفه عند كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس وتهجم عليه بسلاح أبيض وأصابه يجروح قطعية في الوجه بالتحديد عند العين واليد وعدة مناطق من الجسد وصل مجموع الجروح أكثر من 48  غرزة.

واختتم أحمد كمال حديثه بانه حرر محضرا بقسم شرطة التجمع الخامس رقم 1196 وطالب الأجهزة الأمنية بجلب حقه من سائق الميكروباص المتهم والكشف عن هويته.  

وقالت حماة المجني عليه  لـ صدى البلد  وهي  في حالة شديدة من الحزن والانهيار علي ما حدث لزوج ابنتها إنها تريد ان يتم الله شفائه على خير وأن يعود له حقه من سائق الميكروباص.

IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٧٢١
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٧٢١
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٧٥٤
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٧٥٤
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٦٤٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٦٤٧

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

ترشيحاتنا

بـ25 دعاء في ليلة نصف رجب تستيقظ على أرزاق واسعة.. ردده للفجر

دعاء للميت في الأيام البيض.. يضيء قبره ويجعله من رياض الجنة

مانشستر سيتي يطيح بـ توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

الكيلاني: معرض القاهرة للكتاب ووزارة الثقافة تلقى كل الدعم من مؤسسات الدولة

17 مليون جنيه لـ خزانة الدولة وفرع بـ شمال سيناء.. قضايا الدولة في أسبوع

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. سبب ارتفاع سعر الدولار.. ماذا بعد قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

بعد غياب.. ياسمين عز تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ