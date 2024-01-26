ضحية سائق ميكروباص يكشف لـ صدى البلد تفاصيل التعدي عليه أمام أسرته

تعرض أحمد كمال صاحب الـ 33 عاما لإصابة نتيجة مشاجرة مع سائق ميكروباص بأحد الطرق بمنطقة التجمع الخامس التابعة القاهرة الجديدة مما نتج عنه جروج قطعية أسفل العينين واليدين و مناطق متفرقة من الجسد ما أسفر عن احتياجه لعمل غرز لشدة الإصابة .

وتحدث أحمد كمال ، الشاب المجني عليه ضحية سائق ميكروباص في تصريحات لصدى البلد ، أن بداية الأمر عندما كان يسير برفقة زوجته في سيارتها الخاصة وتعرض له سائق الميكروباص بأن ضيق عليهما الطريق وحدثت مشادة كلامية وتجنب المجني عليه الشجار معه منعا لحدوث مشكلة.

واستطرد الشاب المجني عليه ضحية سائق الميكروباص، أن المتهم ترصد له وحضر له من الخلف و انتطر وقوفه عند كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس وتهجم عليه بسلاح أبيض وأصابه يجروح قطعية في الوجه بالتحديد عند العين واليد وعدة مناطق من الجسد وصل مجموع الجروح أكثر من 48 غرزة.

واختتم أحمد كمال حديثه بانه حرر محضرا بقسم شرطة التجمع الخامس رقم 1196 وطالب الأجهزة الأمنية بجلب حقه من سائق الميكروباص المتهم والكشف عن هويته.

وقالت حماة المجني عليه لـ صدى البلد وهي في حالة شديدة من الحزن والانهيار علي ما حدث لزوج ابنتها إنها تريد ان يتم الله شفائه على خير وأن يعود له حقه من سائق الميكروباص.

IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٧٢١

IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٢٢٥٧٥٤