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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام بدراوى: كنت أرغب فى خلو الدستور من مرجعيات الأزهر

صدى البلد

تحدث الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي عن الدستور المصري وكذلك الاحزاب والازهر الشريف.

 وأضاف حسام بدراوي خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد” انه يكن ويحمل كل الاحترام لشيخ الازهر الامام الاكبر وكذلك للأزهر الشريف نفسه.

مرجعيات الأزهر

 وأوضح حسام بدراوي أنه كان يرغب أن يخلوا الدستور المصري من مرجعيات الأزهر والمواد المرتبطة به معقبا :"الله لا يحاسب الدولة على دينها".

وعن الأحزاب السياسية قال حسام بدراوى:"تجربة الأحزاب السياسية لابد أن تكون قريبة من المواطنين حتى تنجح في تحقيق مطالبها وعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين".

الازهر الشريف الإمام الاكبر الدكتور حسام بدراوي برنامج نظرة حسام بدراوي حسام بدراوى المفكر السياسي

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