عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يكشف قرار مفاجئ من الاتحاد التونسي بعد توديع أمم أفريقيا

صدى البلد

اعلن الاعلامي خالد الغندور عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب التونسي بعد توديع بطولة أمم أفريقيا من المجموعات 

وكتب خالد الغندور : #رسميــــــــاً :الاتحاد التونسي يعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب
بعد توديع بطولة امم افريقيا من المجموعات .

 

ونفى أمين موقو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، تقارير عن منح مدرب المنتخب، جلال القادري، مهلة إلى ما بعد مواجهة منتخب مالي، قبل اتخاذ قرار إقالته.

 

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية وعربية أن الاتحاد التونسي يعتزم الاستغناء عن خدمات القادري.

 

وقال المتحدث باسم الاتحاد التونسي، لـ«رويترز»، إن الاتحاد يتخذ القرارات مباشرة، وليس عبر الشائعات والكواليس.

 

وتابع: «لا وجود لأي قرار رسمي في الوقت الحالي، ويواصل الإطارُ الفني مهامّه على رأس المنتخب.

 

وخسرت تونس، في افتتاح مشوارها بـ«كأس أمم أفريقيا» المُقامة في كوت ديفوار، بهدف دون ردّ أمام ناميبيا. وأثارت هذه الهزيمة المُخجلة ضجّة كبرى في الشارع الرياضي التونسي الذي ألقى المسؤولية الأولى على سوء توظيف المدرب للاعبين.

 

 

الاتحاد التونسي بطولة امم افرقيا تونس إقالة الجهاز الفني خالد الغندور جلال القادري كاس امم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

المنتخب المصري يذبـ ح عجلا لفك النحس.. تعليق صادم من إبراهيم فايق

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات إسرائيلية في عدة محاور بخان يونس

انحازت لـ إسرائيل ..من هي القاضية التي أثارت ضجة عبر السوشيال ميديا؟

مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل.. ونصائح لتقليل التقلصات والانتفاخات

تحذير عاجل من الداخلية لاصحاب السيارات المتروكة فى الشوارع

كم باقي على شهر رمضان في مصر والبلدان العربية؟.. موعده وحكم الدعاء ببلوغه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟.. طرق الحفاظ على التوازن الصحي

سهران ومش عارف تنام.. إليك أفضل طرق علاج الأرق بدون منوم

مقطع صادم لأشخاص يطبخون على قضبان قطار هندي| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الهنود في إسرائيل ..شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ