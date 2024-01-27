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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يكشف تطورات جديدة بشأن إصابة الشناوي

صدى البلد

كشف الاعلامي سيف زاهر تطورات جديدة بشأن أصابة  نجم الاهلي محمد الشناوي والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "أقل حاجة 3 شهور✋✋.. والشد العصبي يتسبب في هذه الإصابات".. أشرف محرم. طبيب جراحة العظام والإصابات يتحدث عن إصابة محمد الشناوي.. والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.

وأكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومنتخب مصر يعاني من الإصابة قبل مشاركة منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

 

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" محمد الشناوي واضح عليه أنه يعاني من إصابة قوية قبل انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ومباراة غانا الثانية في دور المجموعات افضل دليل على ذلك ".

وتابع:"ما علمته أن محمد الشناوي مصاب من قبل انطلاق أمم إفريقيا ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يفضل الاعتماد عليه في مركز حراسة المرمى ".

الشناوي محمد الشناوي إصابة محمد الشناوي الإعلامي سيف زاهر

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