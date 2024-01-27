عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة تهديد محمود إسماعيل بسبب فيلم

الفنان محمود إسماعيل
الفنان محمود إسماعيل

تحل اليوم، السبت 27 يناير، ذكرى رحيل الفنان محمود إسماعيل، الذي ولد في 18 مارس عام 1914، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983، عن عمر ناهز 69 عامًا.

حياة محمود إسماعيل

ولد الفنان محمود إسماعيل في 18 مارس عام 1914، وبدأت مواهبه تظهر في مجالات الكتابة والتشخيص والموسيقى والإخراج، والتحق بفرقة القومية المصرية التي كانت تجوب المحافظات من أجل عرض عروضها المسرحية.

 

مسيرة محمود إسماعيل

كتب محمود إسماعيل الأفلام التي مثل بها، ومن أشهرها “سمارة”، "توحة طاهرة"، "المهرج الكبير"، "بنت الحتة"، وقام أيضا بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ابن البلد" عام 1942.

كان محمود إسماعيل فنانا متعدد المواهب، فكما تألق في التمثيل برع أيضا في فن الإخراج، ووضع رؤية خاصة به، حيث أخرج فيلم "جسر الخالدين" عام 1960، "حب ودلع" عام 1959، "فتنة" عام 1948.

 

قصة تهديد محمود إسماعيل

اشتهر الفنان الراحل محمود إسماعيل، بدور المعلم سلطان في فيلم «سمارة»، واشتهر أيضا بأدوار ابن البلد الشرير، وتسببت هذه الأدوار في مشكلة مع الجمهور. 

وقال محمود اسماعيل، في حوار سابق له، إن دوره في فيلم “سمارة” تسبب له في مشكلة مع الجمهور، فقال إنه تلقى تهديدات من الجمهور إن لم يتوقف عن أدوار الشر التي يلعبها، لدرجة جعلته يقسم للجمهور بأنه يذهب من منزله إلى عمله فقط ويؤدي الصلاة بمسجد الإمام الحسين، وأنه يتمتع بشخصية طيبة في الحقيقة. 

 

وفاة محمود إسماعيل

وفي يوم 27 يناير من عام 1983، رحل محمود إسماعيل، المعلم سلطان ذو الهيبة والسطوة، عن عمر ناهز 69، تاركا خلفه رصيدا غنيا من أهم الأعمال التي كتبت في سجل الأعمال في الوطن العربي.

محمود إسماعيل الفنان محمود إسماعيل ذكرى محمود إسماعيل ذكرى وفاة محمود إسماعيل ذكرى رحيل محمود إسماعيل فيلم سمارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

إقامة مهرجان مسرح الجنوب بالكنيسة الإنجيلية بقنا

أخبار الفن| غادة عبد الرازق تثير الجدل داخل البانيو.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى وعمرو عبد العزيز

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

أزمة قلبية.. أصعب 48 ساعة في حياة عمرو عبد العزيز

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

بطولة غادة عادل.. صدقى صخر ينضم إلى لانش بوكس

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

ترشيحاتنا

اخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية 2024.. ومفاجأة بشأن السن

بعد أمريكا .. دولة جديدة تعلق تمويل الأونروا

كيف ترامب في دفع 83 مليون دولار لصحفية ؟

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

المندوه: المجلس حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح جماهير الزمالك

قرى بني سويف تعاني من نقص اسطوانات الغاز.. والأهالي: أسعار السوق السوداء خيالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

بملابس محتشمة..غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ