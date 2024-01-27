في ذكراه.. قصة تهديد محمود إسماعيل بسبب فيلم

تحل اليوم، السبت 27 يناير، ذكرى رحيل الفنان محمود إسماعيل، الذي ولد في 18 مارس عام 1914، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983، عن عمر ناهز 69 عامًا.

حياة محمود إسماعيل

ولد الفنان محمود إسماعيل في 18 مارس عام 1914، وبدأت مواهبه تظهر في مجالات الكتابة والتشخيص والموسيقى والإخراج، والتحق بفرقة القومية المصرية التي كانت تجوب المحافظات من أجل عرض عروضها المسرحية.

مسيرة محمود إسماعيل

كتب محمود إسماعيل الأفلام التي مثل بها، ومن أشهرها “سمارة”، "توحة طاهرة"، "المهرج الكبير"، "بنت الحتة"، وقام أيضا بوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ابن البلد" عام 1942.

كان محمود إسماعيل فنانا متعدد المواهب، فكما تألق في التمثيل برع أيضا في فن الإخراج، ووضع رؤية خاصة به، حيث أخرج فيلم "جسر الخالدين" عام 1960، "حب ودلع" عام 1959، "فتنة" عام 1948.

قصة تهديد محمود إسماعيل

اشتهر الفنان الراحل محمود إسماعيل، بدور المعلم سلطان في فيلم «سمارة»، واشتهر أيضا بأدوار ابن البلد الشرير، وتسببت هذه الأدوار في مشكلة مع الجمهور.

وقال محمود اسماعيل، في حوار سابق له، إن دوره في فيلم “سمارة” تسبب له في مشكلة مع الجمهور، فقال إنه تلقى تهديدات من الجمهور إن لم يتوقف عن أدوار الشر التي يلعبها، لدرجة جعلته يقسم للجمهور بأنه يذهب من منزله إلى عمله فقط ويؤدي الصلاة بمسجد الإمام الحسين، وأنه يتمتع بشخصية طيبة في الحقيقة.

وفاة محمود إسماعيل

وفي يوم 27 يناير من عام 1983، رحل محمود إسماعيل، المعلم سلطان ذو الهيبة والسطوة، عن عمر ناهز 69، تاركا خلفه رصيدا غنيا من أهم الأعمال التي كتبت في سجل الأعمال في الوطن العربي.