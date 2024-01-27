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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استدامة أزمة اللاجئين.. إسرائيل تشيد بقرار أمريكا وقف تمويل الأونروا

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد مزاعم الاحتلال بأن بعض موظفيها متورطون في أحداث 7 أكتوبر.

وقال كوهين إن الأونروا تعمل على استدامة أزمة اللاجئين، زاعمًا أنها تمثل ذراع مدني لحركة حماس.

وأضاف: “سنعمل على ضمان عدم وجود دور للأونروا في اليوم التالي للحرب بغزة”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية علقت مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.

وأعلنت كندا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

وحسب موقع "سي تي في" الكندي، تنضم أوتاوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تعليق تمويل وكالة الأونروا، بسبب مزاعم الاحتلال بأن موظفي الوكالة لعبوا دورا في هجوم 7 أكتوبر.

وأمرت كندا بوقف مؤقت "لأي تمويل إضافي" لوكالة الأونروا.

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