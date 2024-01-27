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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما منذ قليل وأصيب ثالث إثر  وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد،  بجوار مقلب القمامة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد ووجود متوفين وإصابة آخر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بجوار مقلب القمامة ومصرع شخصين وإصابة ثالث.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين على ذمة تصرفات النيابة.

جار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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