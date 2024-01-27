حزب الله يستهدف تجمعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمحيط موقع جل العلام

بصواريخ بركان..

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت عند الساعة 09:30 من صباح اليوم السبت ، انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام على الحدود جنوبي لبنان، بصواريخ بركان حيث حقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏

وأشار الحزب في بيان له إلى ان ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

من جانبها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق بنيران مدفعيتها الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.



وكان قد تم إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة عرب العرامشة.

وفي وقت سابق؛ أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت عند الساعة 01:00 من بعد ظهر امس الجمعة ثكنة ‌‏"معاليه غولان" بصواريخ "فلق 1" حيث حقّقوا فيها إصابات مباشرة.‏