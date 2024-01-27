طارق رضوان يوضح اهتمامات القراء بـ معرض القاهرة للكتاب 2024

أكد الكاتب طارق رضوان أن هناك اهتمام واقبال كبير من المواطنين هذا العام على معرض القاهرة الدولي للكتاب لشراء وقراءة الروايات وكتب الشعر والقصة القصيرة والأدب واكثرهم من "الشباب"، لافتا الى ان الشباب لديه اتجاه أيضا للاقبال على شراء كتب الصحة النفسية والتنمية البشرية.

كتب الدين المعتدل و التاريخ والكتب الصحفية

وأوضح رضوان خلال لقائه بالإعلامية داليا أيمن ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ان من هم فوق سن الاربعين يهتمون بكتب التاريخ والكتب الخاصة بالدين المعتدل، مشيرا الى ان المواطن يلجأ الى كتب التاريخ لتفسير الحاضر وقراءة المستقبل ودائما تكون كتب التاريخ من إصدارات الدولة.

ولفت طارق رضوان، الى وجود نوع جديد من الكتب وهي "الكتب الصحفية" التى تحتوي مسيرة بعض الشخصيات الفنية وهي مصنفة من الكتب الخفيفة لكنها مهمة.