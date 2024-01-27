حماس تندد بالتهديدات الإسرائيلية ضد الأونروا

نددت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، بالتهديدات الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بعد أن توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الاحتلال سيعمل على ضمان عدم وجود دور للوكالة في اليوم التالي للحرب بغزة.

ورحب كاتس بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد مزاعم الاحتلال بأن بعض موظفيها متورطون في أحداث 7 أكتوبر.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الأونروا تعمل على استدامة أزمة اللاجئين، زاعمًا أنها تمثل ذراع مدني لحركة حماس.

وأضاف: “سنعمل على ضمان عدم وجود دور للأونروا في اليوم التالي للحرب بغزة”، لافتًا إلى أنه سيحاول جمع الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الرئيسية الأخرى للوكالة.

وزعم كاتس: "الأونروا ليست الحل - فالعديد من موظفيها ينتمون إلى حماس ويحملون أيديولوجيات قاتلة ويحافظون على سلطتها"، مطالبًا الأمم المتحدة “باتخاذ إجراءات شخصية فورية” ضد قيادة الأونروا.