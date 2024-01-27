مع أول أيامها.. هكذا تستغل الجامعات إجازة منتصف العام الدراسي.. دورات تدريبية لزيادة ثقافة الطلاب والعمل على تأهيلهم لسوق العمل

محمد فتح الله: يجب استثمار أوقات الطلاب في إجازة نصف العام الدراسي

بدء التسجيل لدورات فبراير لتعلم اللغة الصينية بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة: كورسات فى تعلم اللغات

انتهت جميع الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، بالإضافة إلى أن بعض الكليات بدأت في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2024، وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لـ طلاب الجامعات الحكومية، بداية من اليوم، السبت 27 يناير الجاري.

بداية من اليوم السبت 27 يناير، تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بعد انتهاء الطلاب خلال الأيام الماضية من أداء الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 داخل القاعات الامتحانية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويسعى الكثير من الطلاب لاستغلال الإجازة والاستفادة القصوى من الوقت المتاح أمامهم، حيث تبين لكثير من الطلاب أن الإجازة فرصة لتنمية المواهب وتطوير الذات، فيبحثون عن أماكن ينهلون منها كل ما هو مفيد، مثل المراكز الصيفية.

ورغم أن الهدف من الإجازة هو الحصول على قسط من الراحة بعد عناء عام دراسي طويل، ولكن هناك مَن يفضلون الاستفادة من تلك الفترة في حضور كورسات ودورات تدريبية تكسبهم مهارات وخبرات متنوعة وتمثل إضافة ديناميكية إلى سيرتهم الذاتية.

وتقوم الجامعات بتنظيم عدد من الدورات التدريبية واللقاءات وورش العمل المكثفة خلال إجازة منتصف العام والإجازة الصيفية للعام الدراسي 2022 - 2023، في إطار تنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وإعدادهم لسوق العمل وزيادة مهارتهم.

وتنظم كليات جامعة القاهرة عددا من الدورات التدريبية التى تساعد الطلاب على الاستفادة من إجازة منتصف العام الدراسي والتأهل لسوق العمل بعد الحياة الدراسية.

ومن أهم مراكز جامعة القاهرة التدريبية التي تهدف لتاهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم المختلفة؛ مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، الذي يخدم آلاف الطلاب، ويضم عددا من المعامل من أحدث معامل اللغات الأجنبية المستخدمة على مستوى الجامعة، كما يضم نخبة متميزة من الأساتذة الذين يقومون بتدريس اللغات الأجنبية بالجامعات المصرية.

ويُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات، منها اللغة الإيطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورة لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

وستقدم الدورة التدريبية فرصة لتعلم اللغة الإيطالية من الصفر لتوسيع آفاقهم وتعلم القواعد الأساسية والمفردات المفيدة والعبارات الشائعة وتحسين النطق، وتتضمن دروساً نظرية وعملية تشمل قواعد النطق، والمفردات، والقواعد النحوية الأساسية.

وأوضح المركز أنه تم تصميم الدورة التدريبية لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية، وأن المحاضرات ستكون مكثفة ومتنوعة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

كما يقدم المركز مجموعة مختلفة من الدورات للغات الأجنبية المختلفة مثل الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، بالإضافة إلى دورات الترجمة العامة والمتخصصة ودورات التحول الرقمي والـ ICDL.

وقالت الدكتورة منار عبد المعز، مدير المركز، إن مبادرة "تعلَم، تواصَل" تؤكد أهمية تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب، فالترجمة تعد جسراً أساسياً للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب، كما أنها تساعد على تحقيق التفاهم والتعاون الدولي.

وأضافت أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يعمل على أن يكون نموذجًا يحتذى في تعليم اللغات الأجنبية والترجمة على المستويين النظري والتطبيقي، وتحمل مسئولية الانتماء لجامعة القاهرة، ويسعى إلى أن يصبح المركز رائدًا في تقديم خدمات التعليم، وأن يسهم بشكل فعال ودائم في تحقيق تنمية التعليم والثقافة، وأن يشارك في تشكيل الوعي العام بمصر.

في إطار متصل، قال الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إنه يجب استثمار أوقات الطلاب في إجازة نصف العام الدراسي ببرامج هادفة تملأ وقت فراغهم بما هو مفيد وممتع لدى الطلاب، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم خلال الفترة السابقة تنبهت لهذه المشكلة وعملت على وضع العديد من الخطط المستقبلة من العديد من الأنشطة المدرسية لاستثمار وقت الفراغ ومعالجة آثاره.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الأنشطة التي تقوم بها الجامعات خلال فترة الإجازة تكسب الطالب الكثير من المهارات التي تفيده في مرحلته الدراسية المقبلة، وتعزز مهارات الطلاب العلمية والتربوية والاجتماعية، ناصحا الأهالي بتسجيل أبنائهم فيها لأهميتها في صقل شخصية الطالب.

وأوضح الخبير التربوي، أن الإجازة ليست مجرد فرصة للتخلص من تعب التعلم، لأنه على الطالب أن يحدّد ما هي المواد الدراسية التي حقق فيها النجاح المطلوب بشكل كافٍ، والمواد التي كان أداؤه بها ضعيفا ويرى أنه يحتاج إلى الدعم بها وزيادة التحصيل العلمي، كالانتظام في حل تمارين بشكل يومي، أو تعديل مهارة الكتابة أو القراءة.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أنه لا يري أي حرج في أن يتعلم الطالب خلال إجازته حرفة يمكن أن تفيده خلال حياته، موضحًا أن العطلة المدرسية فرصة ليكتسب من خلالها الطالب مهارات جديدة لا يمكنه اكتسابها على مقاعد الدراسة.

كما أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة، عن بدء التسجيل لدورات فبراير، حيث إن المحاضرات ستكون حضورية وأونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 7:00 مساءً، لمدة 3 أشهر تبدأ من 2024/2/17.

ويقدم معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة خدمات لتعليم اللغة الصينية، ولتدريب معلمي اللغة ومنح شهادات تأهيل للمعلمين في اللغة الصينية، ويمكن لجميع الطلاب في الجامعات الالتحاق بمعهد كونفوشيوس.

وكشف معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة، أنه سوف يتم بدء الستجيل من يوم السبت 27 يناير وحتى يوم الخميس 2024 /2/8، وأنه يتم التسجيل من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر بمقر المعهد.

وأوضح معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة أن الأوراق المطلوبة هي: