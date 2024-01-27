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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوجود مخالفات جسيمة.. العلاج الحر بالدقهلية توصى بإغلاق 13 منشأة طبية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 112 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 52 عيادة خاصة و5 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 13 مركزاً ومعملا من بينهم 3 مراكز ومعمل غير مرخص.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أنه تم إنذار 19 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 13 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة وإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 8  منشآت أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

و أضاف فؤاد أنه جرى فحص 3 شكاوى وإصدار تراخيص لنحو 25 منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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