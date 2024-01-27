ناقد رياضي: المنتخبات والدول الأفريقية تطورت بشكل كبير على مستوى العالم

قال سامح سمير إن المنتخبات الافريقية تطورت بشكل كبير، فخلال العشر سنوات الأخيرة تغيرت خريطة العالم في كرة القدم ومنها داخل القارة السمراء في أفريقيا.

وأكد سمير خلال لقائه ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، إن المنتخبات حققت نتائج هائلة فجزر القمر قدمت شكل ممتاز في البطولة السابقة مع النسخة الاخيرة للكاميرون .

وتابع: الدول الإفريقية كلها تطورت على مستوي كرة القدم، لافتا إلى أن مورتيانيا دخلت التاريخ وخرجت تونس والجزائر، فالكورة أصبحت متطورة بشكل مرعب، وأداء المنتخبات كان غير متوقع.