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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: إصابة 3 جنود أمريكيين في قاعدة حقل كونيكو بدير الزور

الجنود الأمريكيين
الجنود الأمريكيين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إصابة 3 جنود أمريكيين جراء استهداف قاعدة حقل كونيكو بدير الزور أمس.

وأصيب الجنود الأمريكيون بجراح متفاوتة، في هجوم مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران مساء أمس، استهدفت منطقة قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف المرصد السوري، أنه جرى نقل الجنود عبر الطيران المروحي التابع لـ “التحالف الدولي” إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد مساء أمس، مهاجمة مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، وسط تصدي الدفاعات الجوية التابعة لـ”التحالف الدولي” وتمكنها من إسقاط طائرتين إحداهما سقطت على أطراف الحقل.

وأعلن المرصد السوري، عن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وقال المرصد السوري في بيان صادر عنه إن المجموعات المدعومة من إيران نفذت هجوماً بالطائرات المسيّرة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، من أجل استهدف القاعدة الأمريكية في “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وتعد هذه هي القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في سوريا، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان جنود أمريكيين حقل كونيكو دير الزور قاعدة حقل كونيكو

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