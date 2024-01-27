فيتوريا: الكونغو منتخب قوي ليس من السهل الفوز عليه

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن مواجهة الكونغو، إنها مواجهة قوية للغاية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي،:"سنواجه منتخب قوي ليس من السهل تحقيق الفوز عليه .. لدينا بعض المشكلات التي لم نتمنى أن تحدث ولكن هذه هي كرة القدم.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

دور الـ 16 ببطولة إفريقيا

وتأهل الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لأمم أفريقيا، سينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، على ملعب لاورينت بوكو.