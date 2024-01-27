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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

صدى البلد

يُقام اليوم السبت، الموافق 27 يناير 2024، العديد من المباريات الهامة في عدة بطولات، ومنها:

كأس أمم أفريقيا:

  1. مباراة أنجولا وناميبيا - الساعة 7 مساءً على beIN Sports HD 1 Max.
  2. مباراة نيجيريا والكاميرون - الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1 Max.

الدوري الإسباني:

  1. ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 3.
  2. لاس بالماس ضد ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3.
  3. برشلونة ضد فياريال – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3.
  4. ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 3.

الدوري الإيطالي:

  1. أتلانتا ضد أودينيزي- الساعة 4 عصرًا.
  2. يوفنتوس ضد إمبولي- الساعة 7 مساءً على beIN Sports Fr 4 HD max.
  3. ميلان ضد بولونيا- الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports 2 FR.

الدوري الألماني:

  1. فولسفبورج ضد كولن – الساعة 4:30 مساءً.
  2. أوجسبورج ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساءً.
  3. شتوتجارت ضد لايبزيج– الساعة 4:30 مساءً.
  4. باير ليفركوزن ضد بورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساءً.

الدوري الفرنسي:

  1. نيس ضد ميتز – الساعة 6 مساءً.
  2. مارسيليا ضد موناكو- الساعة 10 مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

  1. شيفلد يونايتد ضد برايتون – الساعة 5 مساءً.
  2. ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 5 مساءً.
  3. إيفرتون ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساءً.
  4. فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 9 مساءً.

الدوري الجزائري:

  1. شباب بلوزداد ضد شبيبة الساورة – الساعة 7 مساءً.
beIN Sports HD الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري الجزائري الدوري الايطالي الدوري الإسباني برشلونة ضد فياريال أمم أفريقيا

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