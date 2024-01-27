مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يُقام اليوم السبت، الموافق 27 يناير 2024، العديد من المباريات الهامة في عدة بطولات، ومنها:

كأس أمم أفريقيا:

مباراة أنجولا وناميبيا - الساعة 7 مساءً على beIN Sports HD 1 Max. مباراة نيجيريا والكاميرون - الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1 Max.

الدوري الإسباني:

ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 3. لاس بالماس ضد ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3. برشلونة ضد فياريال – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3. ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 3.

الدوري الإيطالي:

أتلانتا ضد أودينيزي- الساعة 4 عصرًا. يوفنتوس ضد إمبولي- الساعة 7 مساءً على beIN Sports Fr 4 HD max. ميلان ضد بولونيا- الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports 2 FR.

الدوري الألماني:

فولسفبورج ضد كولن – الساعة 4:30 مساءً. أوجسبورج ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساءً. شتوتجارت ضد لايبزيج– الساعة 4:30 مساءً. باير ليفركوزن ضد بورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساءً.

الدوري الفرنسي:

نيس ضد ميتز – الساعة 6 مساءً. مارسيليا ضد موناكو- الساعة 10 مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

شيفلد يونايتد ضد برايتون – الساعة 5 مساءً. ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 5 مساءً. إيفرتون ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساءً. فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 9 مساءً.

الدوري الجزائري: