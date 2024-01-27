مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يُقام اليوم السبت، الموافق 27 يناير 2024، العديد من المباريات الهامة في عدة بطولات، ومنها:
كأس أمم أفريقيا:
- مباراة أنجولا وناميبيا - الساعة 7 مساءً على beIN Sports HD 1 Max.
- مباراة نيجيريا والكاميرون - الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1 Max.
الدوري الإسباني:
- ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 3.
- لاس بالماس ضد ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3.
- برشلونة ضد فياريال – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3.
- ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 3.
الدوري الإيطالي:
- أتلانتا ضد أودينيزي- الساعة 4 عصرًا.
- يوفنتوس ضد إمبولي- الساعة 7 مساءً على beIN Sports Fr 4 HD max.
- ميلان ضد بولونيا- الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports 2 FR.
الدوري الألماني:
- فولسفبورج ضد كولن – الساعة 4:30 مساءً.
- أوجسبورج ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 مساءً.
- شتوتجارت ضد لايبزيج– الساعة 4:30 مساءً.
- باير ليفركوزن ضد بورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساءً.
الدوري الفرنسي:
- نيس ضد ميتز – الساعة 6 مساءً.
- مارسيليا ضد موناكو- الساعة 10 مساءً.
كأس الاتحاد الإنجليزي:
- شيفلد يونايتد ضد برايتون – الساعة 5 مساءً.
- ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 5 مساءً.
- إيفرتون ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساءً.
- فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 9 مساءً.
الدوري الجزائري:
- شباب بلوزداد ضد شبيبة الساورة – الساعة 7 مساءً.