سيجعلني أنام بشكل أفضل.. جوارديولا يعلق على رحيل كلوب عن ليفربول

علق بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على قرار يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بمغادرة النادي نهاية الموسم الحالي.

وصرح جوارديولا بأن رحيل كلوب سيجعله ينام بشكل أفضل، ووصف كلوب بأنه أفضل منافس واجهه في حياته، معربًا عن تمنياته بالتوفيق له وثقته في عودته.

فرحة جورديولا برحيل كلوب

واستطرد جوارديولا مازحا: “سأكون مسرورا قليلا، لأنني سأتمكن برحيله من الخلود للنوم في الليل بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتما سيعود من جديد”.

من جانبه، أعلن كلوب رحيله عن ليفربول في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى تراجع طاقته وشرح الأسباب وراء قراره.