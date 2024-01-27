«فن أخضر مستدام».. مبادرة لدعم الإبداع والابتكار بجناح الأزهر في معرض الكتاب

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مبادرة ريادية بعنوان: "فن أخضر مستدام"، ضمن فعاليات مبادرة (قضايا العصر وتغير المناخ)، وذلك للعام الثاني على التوالي، في جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ«55».

تهدف المبادرة، إلى تشجيع الموهوبين والمبدعين ورواد الأعمال بالأزهر الشريف والمجتمع لإعادة تدوير المستهلكات البيئية بشكل نفعي وإنتاجي، وتؤكد المبادرة أن حماية البيئة والمحافظة عليها من الواجبات الدينية.

وتنفذ المبادرة من خلال ورش عمل لزوار جناح الأزهر؛ لإنتاج أعمال فنية ووظيفية، منها: كسر الزجاج، والمرايات، وورق الجرائد والمجلات؛ لتشجيع الفكر الريادي للمشاريع متناهية الصغر، من خلال طرح حلول تشكيلية وابتكارية، بإعادة استخدام المستهلكات البيئة، وتنفيذ لافتات توعوية بالخط العربي مع الأطفال؛ للعمل معا من أجل حماية البيئة.

تأتي المبادرة، في إطار حرص الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، على اكتشاف وتنمية القدرات، ونشر الثقافة والوعي البيئي، وبإشراف عام لفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار، وضمن جهود الدولة المصرية لحماية البيئة، والتحول للأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشارك الأزهر الشريف- للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، انطلاقًا من مسئوليته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض، في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو 1000 متر، تشمل عدة أركان، مثل “قاعة الندوات، ركن للفتوى، ركن الخط العربي، ركن الأطفال والمخطوطات”.

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