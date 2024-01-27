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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي:القومي للمرأة وصل إلى مايزيد عن 25مليون مستفيد في القرى والنجوع

صدى البلد

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وبحضور ومشاركة عضواته وأعضائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقش الاجتماع جهود وانشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطة المجلس المستقبلية . 
    
استعرضت الدكتورة مايا مرسي حصاد المجلس خلال عام ٢٠٢٣  والذي يأتي في ضوء  محاور استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠  ،  مؤكدة علي جهود  المجلس خلال العام الماضي والتى اثمرت بالوصول إلى مايزيد عن 25 مليون من المستفيدين في القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة  لتمكينهم في مختلف المجالات  من خلال انشطة وبرامج المجلس والحملات المتنوعة التى ينفذها  مثل  حملات طرق الأبواب الي جانب الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا والتى تاتى من بينها برامج التوعية بالقضية السكانية " جلسات الدوار " وبرنامج تحويشة للإدخار والاقراض الرقمي وبرامج التدريب في مجال التثقيف المالي ، والمشاغل ووحدات التدريب الانتاجية ،  الى جانب دوره في العمل على تعزيز وصول المرأة للمناصب القياديه من خلال البرامج التأهيلية للقيادات النسائيه بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه والاكاديمية الوطنية للتدريب ، و دوره في توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي من خلال حملة بلدي أمانة . 


ويضاف إلى ما سبق  حملات التوعية على محطات الراديو والسوشيال ميديا بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة المختلفة ، مؤكدة أن المجلس مستمر خلال هذا العام في تنفيذ العديد من الانشطه والبرامج المتنوعة من أجل  تمكين المراة .

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