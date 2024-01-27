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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات جامعة القاهرة تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول وهذا موعد فتح باب الالتماسات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

دار علوم القاهرة تعلن موعد إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني

كليات جامعة القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية

 

 

انتهت كليات جامعة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2023 ، و لذلك بدأت عدد من الكليات إعلان النتائج استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى.

ومن جانبه ، أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، تم إعلان  نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببرامج الدراسات العليا ماجستير و دكتوراه و الدبلومات .

كما أوضحت " رأفت " انه تم فتح باب التقدم الالتماسات بإعادة الرصد حتى يوم الخميس الموافق ١ فبراير القادم

وعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024م.

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، أنه تم فتح باب التسجيل من اليوم 25 يناير حتى الخميس 8 فبراير، وبدءًا من 10فبراير حتى 17 فبراير للحذف والإضافة (التعديل) وسيغلق الباب تمامًا بعد هذا التاريخ وذلك من خلال الخطوات الأتية :

 خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024

اولًا: الدخول على هذا الرابط:
http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/
ثانيًا: كتابة رقم جلوسك (ممكن تحصل عليه من خلال)
https://drive.google.com/.../1fxlGAr0F82wyJsbs56tMvvSms...
ثالثًا:  كتابة الرقم القومي (مصريون) (جواز السفر / وافدون) وتأكيده وكذلك الرقم السري وتأكيده.
رابعًا: إغلاق المتصفح كاملًا.
خامسًا: الدخول على الرابط الأول مرة أخرى بالرقم القومي الذي أدخلته سابقًا. وهو هذا الرابط.
http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/
ستظهر لك المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية؛ وليس للطالب خيار في المقررات الإجبارية، وإنما التحكم سيكون في المقررات الاختيارية فقط وطباعة الإضافة التي أضافها.
 

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رئيس جامعة القاهرة يعزى نقيب الأشراف في وفاة نجلته

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مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام ينظم عددا من الدورات التدريبية

كما تنظم كليات جامعة القاهرة عددا من الدورات التدريبية التى تساعد الطلاب على الاستفادة من إجازة منتصف العام الدراسي والتأهل لسوق العمل بعد الحياة الدراسية.

ويُنظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات، منها اللغة الإيطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورة لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

وقالت الدكتورة منار عبد المعز، مدير المركز، إن مبادرة "تعلَم، تواصَل" تؤكد أهمية تطوير مهارات الترجمة والتفاعل الثقافي لدى الشباب، فالترجمة تعد جسراً أساسياً للتلاقي الفكري والوجداني بين الثقافات والشعوب، كما أنها تساعد على تحقيق التفاهم والتعاون الدولي.

وأضافت أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يعمل على أن يكون نموذجًا يحتذى في تعليم اللغات الأجنبية والترجمة على المستويين النظري والتطبيقي، وتحمل مسئولية الانتماء لجامعة القاهرة، ويسعى إلى أن يصبح المركز رائدًا في تقديم خدمات التعليم، وأن يسهم بشكل فعال ودائم في تحقيق تنمية التعليم والثقافة، وأن يشارك في تشكيل الوعي العام بمصر.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كليات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء 24 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

كما أعلن الدكتور الخشت، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان، حيث أعلنت اليوم عدد من الكليات منها كلية التربية للطفولة المبكرة ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للفرق الدراسية الأربعة.

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