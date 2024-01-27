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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية يتفقد سير العمل بمركزي تصحيح الشهادتين الإبتدائية والإعدادية|صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، سير العمل بمركزي تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول، في مستهل أيام التصحيح، وذلك لمتابعة مدى انتظام سير العمل بمركز التصحيح، والذي يقام بمعهد بنها بنين.
والتقى رئيس منطقة القليوبية الأزهرية، رئيس المركز والسادة المصححين والمراجعين الفنيين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح والتي جاء في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط، كما تم التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثيًا عليها، وأيضًا عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.
كما تفقد رئيس القليوبية الأزهرية، لجان التصفيات لمسابقة القرآن الكريم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في حفظ وتجويد القرآن الكريم بمرافقة الأستاذ وائل على، موفد قطاع المعاهد، وفضيلة الشيخ عربي كمال، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، مؤكدًا أن جميع أعمال اللجان تمت بصورة طيبة وبلا معقوقات.

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