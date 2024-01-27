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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكثر مما أستحق .. جوري بكر تدعو لابنها

صدى البلد

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وهي تحمل ابنها .

وكتبت جوري بكر ، معلقة: "روحي .. اللهم انك اكرمتني بأكثر مما استحق و رزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة .. احفظه لي بعينك التي لاتنام".

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وفى وقت سابق، أعربت الفنانة جوري بكر عن حزنها الشديد من استشهاد رضيعة فلسطينية، في قصف غزة الأخير من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي، وحصارهم للقطاع. 

ونشرت جوري بكر، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، صورة الرضيعة الشهيدة، وعلقت قائلة: «ليه ؟ .. انا مش قادره اقول لربنا ليه حكمتك يارب .. ملائكه في اجساد اطفال جم الدنيا عشان رساله واحده ويطيرو للجنه .. حكمتك يارب». 

طلبت جوري بكر من متابعيها هعبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عدم الاحتفال بعيد ميلادها بسبب ما يحدث فى دولة فلسطين .

وقالت جوري بكر : بكرة عيد ميلادي واتمنى أن محدش يعملي منشن في الاستوري لصورة أو فيديو اشكركم من قلبي ، علشان بس محدش يزعل مني ولاسف مش حبة احتفل بيه السنة دي"

واستكملت جور ي بكر: للاسف احنا الفترة دي يادوب عايشين وبنشتغل وبناكل عيش وللاسف مفيش في ايد أي حد أي حاجة غير أنه قلوبنا معاكم".

 

ورزقت الفنانة جوري بكر بمولودها الأول بعد عام تقريبا من زواجهم ،وكتبت جوري بكر عبر صفحتها على انستجرام: " الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى ".

نشرت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، رسالة الى جمهورها .

وقالت جوري بكر : خليكم مقتنعين دائما بأن مش كل اللي بتشوفوه حقيقي ومش كل اللي بنزله حقيقي ممكن ورا الصورة والضحكة اللي نزلت دي الكواليس بتاعتها كانت كلها كسرة وغضب وعياط وتعب نفسي وتعب جسدي وحاجات تانية كتيرة.

وتابعت رسالة جوري بكر : رسالتي اللي عايزة أوصلها مفيش حد بيحب يشارك الناس اللي بتتابعه اللي هي أصلا فيها اللي مكفيها حاجات سلبية بس لازم أديكم أمل في بكرا وأن ربنا بيعوض لأن ربنا مش بيحب الحاجات الوحشة ادعوا لبعض وأتمنوا الخير لبعض متعرفوش ربنا خد إيه مني أو من غيري عشان يكرمني بأي حاجة تانية في حياتي.

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