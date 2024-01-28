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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 28 يناير 2024 : نزاع مالي

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 28 يناير 2024 

تمتع بحياة شخصية ومهنية متوازنة اليوم، ستكون العلاقة الرومانسية سليمة وسيتم أيضًا أداء الواجبات الرسمية، تأكد من أنك تأخذ الرعاية المناسبة لصحتك، التمويل جيد أيضًا اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

اقضِ وقتًا مع الحبيب وتأكد من مشاركة مشاعرك، سوف تتلقى الدعم المعنوي من الشريك في كل مسعى وهذا سيعزز الترابط، سوف يلتقي برج العقرب المنفرد بشخص مميز أثناء السفر أو في إحدى المناسبات. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

ستكون الالتهابات الجلدية شائعة بين الأطفال وتتطلب عناية طبية، يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب أن يكونوا حذرين للغاية خاصة أثناء التعامل مع الأشياء الثقيلة. 

برج العقرب مهنيا

كن حذرا لتحمل مسؤوليات جديدة، أولئك الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات سوف يرون فرصًا في الخارج ويمكنهم اتخاذ خطوات وفقًا لذلك، أولئك الذين هم في فترة الإشعار سيرون تطورات إيجابية في حياتهم المهنية. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سوف تأتي الثروة من مصادر مختلفة بما في ذلك الاستثمار السابق، سيرى بعض مواليد برج العقرب أن هذا اليوم مثالي لتسوية المستحقات النهائية، يمكنك أيضًا إنهاء نزاع مالي مع أحد الأشقاء.

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