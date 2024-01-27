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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الشباب والرياضة: نبارك لمنتخب اليد .. وصلاح لم يتمارض ويعشق مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، التهنئة للشعب المصري على فوز منتخب اليد ببطولة الأمم الإفريقية، كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم.

أضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت أن الرياضة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وهناك مساع للفوز بأكبر عدد في التاريخ للميداليات المصرية بأولمبياد باريس المقبلة.

أوضح أشرف صبحي أن منتخب مصر لكرة اليد يمتلك لاعبين رجال والجميع يثق في قدراتهم على حصد ميدالية أولمبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر قدمت ملحمة بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والدولة تدعم بقوة أبنائها بقوة في مختلف المجالات.

قال أشرف صبحي: "تواصلت مع منتخب مصر لكرة القدم لمتابعة نهائي أمم إفريقيا لليد اليوم.. وأثق في قدرات اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة:

وأضاف قائلًا: "الروح مرتفعة للغاية داخل منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا .. والجميع عازم على الفوز واستكمال المنافسة على لقب الأمم الإفريقية".

وعن محمد صلاح نجم منتخب مصر، قال صبحي: "محمد صلاح أحد أهم نجوم العالم وعمره ما يتمارض على بلده فهو عاشق لمصر، وسفره إلى ليفربول " طبيعي " بعد إصابته لسرعة عودته من جديد، والمنتخب بنجومه الموجودين حاليا قادر على التتويج بلقب الأمم الإفريقية".

مواجهة الكونغو

أكد أن  منتخب مصر على قلب رجل واحد قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا وبطولة الأمم الإفريقية الجارية " خارج التوقعات ".

قال: "دورنا كدولة توفير كل الدعم والسبل الممكنة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب وحققنا نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، ونخطط دائما بشكل علمي ونوفر كل الدعم لجميع لاعبينا الأبطال بقوة في مختلف الألعاب".

الإعلامية قصواء الخلالي الأمم الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة المساء مع قصواء أولمبياد باريس بطولة الأمم الإفريقية

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