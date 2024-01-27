عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا.. ألمانيا تقرر وقف تمويل الأونروا

صدى البلد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بأن ألمانيا قررت وقف تمويل وكالة "الأونروا"  التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت المملكة المتحدة وفنلندا، في وقت سابق من اليوم، أنهما أوقفتا مؤقتا تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)؛ بعد مزاعم بتورط 12 موظفًا في هجمات 7 أكتوبر 2023، التي نفذتها حركة حماس في القدس، حسب ادعاءات تلك الدول.

وأعلنت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا بالفعل أنها ستعلق التمويل.

وفي بيان جرت مشاركته مع شبكة “سي إن إن”، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها 'شعرت بالفزع من المزاعم التي تفيد بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع أدانته حكومة المملكة المتحدة مرارا وتكرارا'.

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية السبت إنها علقت تمويلها البالغ خمسة ملايين يورو (حوالي 5.4 مليون دولار أميركي) سنويا بسبب 'الادعاءات الخطيرة'. ودعت إلى إجراء 'تحقيق مستقل وشامل في الأمر'.

حماس تدين 'التهديدات' الإسرائيلية: قالت حماس في بيان رسمي صدر، يوم السبت، إنها تدين 'التهديدات والابتزازات' الإسرائيلية ضد الأونروا.

وانتقدت قرار وكالة الإغاثة بفصل الموظفين المتهمين في غزة، ودعت إلى إجراء 'تحقيق محايد' في مزاعم إسرائيل.

كما استنكرت حماس، ادعاء سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأن منظمة الصحة العالمية “متواطئة” مع حركة حماس، ووصفت ذلك بأنه “اتهام أجوف”، مؤكدة أهمية هذه المنظمات في تقديم المساعدات للقطاع المحاصر. 

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إغاثة الإدعاءات ادعاءات الأمم المتحدة البريطاني الخارجية الفنلندي الخارجية البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

تحذير عاجل من شعبة الذهب لـ المواطنين.. فيديو

ستّف الأوراق .. اعترافات المسئول الأول في شبكة رشاوي وزارة الري

موضوعات متعلقة

يهدد أنشطتنا .. أول تعليق من الأونروا بشأن إيقاف تمويلها

المرصد السوري: دوي انفجارات بمنطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور

المرصد السوري: انفجارات قرب قاعدة أمريكية بمحافظة الحسكة

مطالِبون بإسقاط حكومة نتنياهو .. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وحيفا

نتنياهو: محكمة العدل الدولية لم تجبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء الحرب

رسميًا .. نتنياهو يهدد قادة حركة حماس بالاغتيال

الصحة الفلسطينية تعلن وجود نقص حاد في وحدات الدم بمجمع ناصر الطبي

نتنياهو: لا بديل عن النصر على حركة المقاومة الفلسطينية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأسبق: لأول مرة إسرائيل منذ قيامها تخضع لمحكمة العدل الدولية

وزير السياحة الأسبق: المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل من خلال عدة إجراءات

المنسق الأممي للإغاثة: هذا ليس وقت التخلي عن سكان غزة

لميس الحديدي: إنجازات عهد مبارك فشل التعليم والصحة وانتشار فيروس سي

منير فخري عبد النور: الكيان الصهيوني قام على الكذب ومستمر فيه

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

ماذا قال هادي الباجوري عن طليقته ياسمين رئيس؟.. وهذه حقيقة «سفاح الجيزة 2»

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ