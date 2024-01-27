رسميًا .. نتنياهو يهدد قادة حركة حماس بالاغتيال

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه سيقوم بإغتيال قادة حركة المقاومة الفلسطينة "حماس".

ونوه نتنياهو بأن التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر ستكون بعد انتهاء المعركة في قطاع غزة.



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الإسرائيلية ستبت في الأمر عندما يحين الوقت"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم ولا بديل عن النصر على حركة المقاومة الفلسطينية.

وقال نتنياهو إن حكومة الاحتلال تعمل على خطة استثمار عسكرية ضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأكد نتنياهو، أن جنود الاحتلال طبقوا الحصار على خان يونس ، مؤكدا: إذا لم يقض على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الآن فالمذبحة المقبلة ستكون مسألة وقت.