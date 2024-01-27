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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مجلس القيادة اليمنية: القضاء على قدرات الحوثيين هو الحل لتأمين البحر الأحمر

صدى البلد

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، أن القضاء على قدرات الحوثيين هو الحل لتأمين الملاحة بالبحر الأحمر.

واستقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم، مساعدة مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، سونالي كردي، وسفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن ستيفن فايجن.

وتطرق اللقاء الى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والمستجدات الوطنية والاقليمية، والدعم الدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، وفرص استئناف العملية السياسية في ضوء تصعيد المليشيات الحوثية الارهابية على مختلف المستويات.

و جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة من اجل انهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد  الرئيس بالتدخلات الانسانية والانمائية الاميركية، معربا عن تطلعه الى زيادة هذا الدعم والتوظيف الامثل له في التخفيف من الاوضاع المعيشية للشعب اليمني، واعادة بناء مؤسساته الشرعية.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة الكامل لمجتمع العمل الانساني ضد اجراءات المليشيات الحوثية الارهابية بحق موظفي الوكالات الاغاثية من الجنسيتين الاميركية والبريطانية وتقديم كافة التسهيلات للعمل الانساني من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة .

وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

الإرهابية الأمريكية للتنمية الدولية الأمريكية الأوضاع المعيشية البحر الأحمر التدخلات الإنسانية التعاون الثنائي

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