الرئاسة الفلسطينية: اتصالاتنا مع حركة حماس لم تنقطع

أفادت الرئاسة الفلسطينية لشبكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها لن تتعامل مع أي خطة ما لم يكن لديها أفق سياسي.



وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أنها منفتحة على أي مقترح لحل الأزمة لكن القرار فلسطيني فقط .

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أنها تسمع مقترحات غربية عدة لكنها غير مكتوبة، مضيفة أن أي مقترح يجب أن يضمن أن غزة والضفة والقدس الشرقية وحدة واحدة.



وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن المشكلة ليست بحكومتها بل في تهرب إسرائيل من التزاماتها.



وشددت الرئاسة الفلسطينية على دعمها مع أي جهد عربي أو دولي لوقف العدوان على غزة، مضيفة أن الأزمة الراهنة تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني.

وجددت الرئاسة الفلسطينية، على ضرورة وقوف الجميع خلف منظمة التحرير الفلسطينية.



وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاتصال مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لم ينقطع، مضيفة أنها أجرت اتصالا هذا الأسبوع مع حماس ولن تكشف تفاصيله.