روسيا تعلق على قرار البرلمان التركي بشأن عضوية السويد في حلف الناتو

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، على قرار البرلمان التركي بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بيسكوف، إن تصويت البرلمان التركي لصالح عضوية السويد في حلف "الناتو"، قرار سيادي تركي.

وأضاف: "هذا قرار البرلمان التركي، تركيا لا تزال عضوا في حلف شمال الأطلسي، هذه حقيقة واضحة تماما ولها التزاماتها الخاصة ولها عمليات تفاوض خاصة بها مع حلفائها في هذا التحالف هذا قرار سيادي".

ومن جانبه، صادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء الماضي على مشروع بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو". وسبق أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى "الناتو".