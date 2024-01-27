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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهدد أنشطتنا .. أول تعليق من الأونروا بشأن إيقاف تمويلها

صدى البلد

قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن تعليق تمويل الوكالة يهدد أنشطتها الإنسانية في المنطقة لاسيما في غزة.

وحث المفوض العام لوكالة "الأونروا"، الدول التي علّقت تمويلها للوكالة بإعادة النظر في قراراتها.

وأعلنت المملكة المتحدة وفنلندا، في وقت سابق من اليوم، أنهما أوقفتا مؤقتا تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)؛ بعد مزاعم بتورط 12 موظفًا في هجمات 7 أكتوبر 2023، التي نفذتها حركة حماس في القدس، حسب ادعاءات تلك الدول.

وأعلنت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا بالفعل أنها ستعلق التمويل.

وفي بيان جرت مشاركته مع شبكة “سي إن إن”، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها 'شعرت بالفزع من المزاعم التي تفيد بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع أدانته حكومة المملكة المتحدة مرارا وتكرارا'.

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية السبت إنها علقت تمويلها البالغ خمسة ملايين يورو (حوالي 5.4 مليون دولار أميركي) سنويا بسبب 'الادعاءات الخطيرة'. ودعت إلى إجراء 'تحقيق مستقل وشامل في الأمر'.

حماس تدين 'التهديدات' الإسرائيلية: قالت حماس في بيان رسمي صدر يوم السبت إنها تدين 'التهديدات والابتزازات' الإسرائيلية ضد الأونروا.

وانتقدت قرار وكالة الإغاثة بفصل الموظفين المتهمين في غزة، ودعت إلى إجراء 'تحقيق محايد' في مزاعم إسرائيل.

كما استنكرت حماس، ادعاء سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأن منظمة الصحة العالمية “متواطئة” مع حركة حماس، ووصفت ذلك بأنه “اتهام أجوف”، مؤكدة أهمية هذه المنظمات في تقديم المساعدات للقطاع المحاصر. 

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اعادة النظر ادعاءات 7 أكتوبر الأمم المتحدة الخارجية الفنلندية الخارجية البريطانية

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