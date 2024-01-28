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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور الهالات السوداء أسفل العين.. الأسباب والعلاج والوقاية

ظهور الهالات السوداء
ظهور الهالات السوداء أسفل العين الأسباب والعلاج والوقاية

يعاني الكثير من الأشخاص على حد سواء رجالا ونساء بكافة الأعمار من ظهور الهالات السوداء تحت العينين وهذا يمكن أن يكون لعدة أسباب.

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ظهور الهالات السوداء أسفل العين الأسباب والعلاج والوقاية

كشف موقع هيلثي عن أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين ومن بينها الأتي :

الوراثة: قد يكون للوراثة دور في ظهور الهالات السوداء، حيث يكون لديك تميل وراثية للبشرة الرقيقة أو لتراكم الصبغة تحت العين.

الإرهاق وقلة النوم: قلة النوم والإرهاق المستمر يمكن أن يجعل الأوعية الدموية تتوسع وتتسبب في ظهور الهالات السوداء.

العوامل البيئية: التعرض المستمر للتلوث أو الشمس الشديدة يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد وظهور الهالات السوداء.

احتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية: قد يرتبط احتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية بظهور الهالات السوداء نتيجة لتوسع الأوعية الدموية في تلك المنطقة.

العلاج والوقاية من الهالات السوداء

بالنسبة للعلاج والوقاية من الهالات السوداء، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يُوصى بالحصول على 7-9 ساعات من النوم في الليل للحفاظ على صحة الجلد وتقليل ظهور الهالات السوداء.

تجنب العوامل المسببة للتهيج: حاول تجنب التعرض المفرط للشمس واستخدام واقي الشمس، وتجنب التدخين والتعرض للتلوث البيئي.

استخدام كريمات مرطبة ومنتجات تحتوي على مكونات مهدئة ومضادة للالتهابات، مثل الكافيين وفيتامين C والببتيدات.

استخدام الكمادات الباردة: يمكن وضع كمادات باردة على العينين للتقليل من انتفاخ الأوعية الدموية وظهور الهالات السوداء.

تجنب الإجهاد الزائد وممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل، للحفاظ على صحة الجلد.

إذا استمرت الهالات السوداء وكانت مزعجة، فقد يكون من الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتقييم الحالة وتوجيهك بالعلاج المناسب.

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