لا يعرف الرحمة... تعليق مثير من فرج عامرعلى تأهل منتخب نيجيريا

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك : نيجيريا الخطر القادم في بطولة امم افريقيا فريق لايعرف الرحمة ، ولكني اؤكد ان البطولة لن تخرج من المغرب او السنغال بسبب قوتهم الغير عادية في اروقة الكاف

وتأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 بعد إقصاء منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 من دور الـ 16، في القمة التي جمعت المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيد جان العاصمة الإيفوارية.

ونجح اللاعب أديمولا لوكمان في تسجيل هدفي منتخب نيجيريا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول والدقيقة 90.

ألغى الجزائري رضوان جيد حكم مباراة منتخب نيجيريا والكاميرون هدف للنسور في الدقيقة 9 عبر المدافع سيمي أجاي من خلال كرة أمام المرمى سددها بقوة في الشباك، قبل أن يتم إلغاؤه بعد الرجوع للـ VAR.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، بعدما تخطى رفاق مابولولو نظيره منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، في اللقاء الذي سبق هذا اللقاء.