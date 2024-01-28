9 دول أوروبية تقرر تعليق تمويلها لوكالة الأونروا وخروج تظاهرات مناهضة لنتنياهو وحرب غزة في تل أبيب .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الأونروا: تعليق تمويل الوكالة "صادم" ويهدد العمل الإنساني في غزة

إسرائيل تطالب مدير الأونروا بالاستقالة

المنسق الأممي للإغاثة: هذا ليس وقت التخلي عن سكان غزة

نتنياهو عن مؤتمر لإحياء المستوطنات في غزة: معارضتي للفكرة لم تتغير

الجيش الإسرائيلي يعلن "رفع جاهزيته القتالية" على الحدود الشمالية

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية الأحد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري نشر تقريرًا بعنوان "مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عاما من إطلاق الفكرة" في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة، مستعرضًا الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووي المصري، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، بتوفير الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن 9 دول أوروبية علقت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد مزاعم بشأن مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت "الجريدة" عن المفوض العام "الأونروا" فيليب لازاريني قوله إن القرار الذي اتخذته عدة دول بتعليق تمويلها لـ"الأونروا" يهدد العمل الإنساني المتواصل للوكالة في قطاع غزة وأماكن أخرى بالمنطقة. ووصف لازاريني في بيان عملية تعليق التمويل بـ"الصادمة"، قائلاً: "أمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته (الأونروا) والمتمثل في إنهاء عقودهم وإجراء تحقيق مستقل وشفاف".

وأضاف: "تم بالفعل النظر في هذه المسألة الخطيرة للغاية من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة"، مؤكداً أن التحقيق بشأن "الادعاءات الشنيعة سيعمل على إثبات الحقائق".

وقالت "القبس" إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طالب المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني بالاستقالة، حاثاً في وقت سابق المزيد من الدول على تعليق التمويل، مشددًا على ضرورة "استبدال (الأونروا) بمجرد انتهاء القتال في القطاع"، متهماً الوكالة بأن لها صلات مع مقاتلين في غزة.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الفلسطينية انتقدت ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على "الأونروا"، كما نددت "حماس" بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني".

وأشارت "الأنباء" إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث قال، إن سكان غزة يعانون أهوالاً تفوق التصور منذ قرابة أربعة أشهر، مؤكداً أن هذا ليس وقت التخلي عنهم، بعد قرار عدة بلدان تعليق تمويلها للأونروا، مضيفًا أن احتياجات سكان القطاع لم تكن أعلى في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، محذراً من أن القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة "لم تتعرض لمثل هذا التهديد من قبل".

وقالت "الراي" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لدى سؤاله بشأن المؤتمر الذي يعقد في القدس المحتلة الأحد، بشأن إحياء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، والذي سيحضره أعضاء من حكومته وأعضاء بالكنيست، إنه فيما يتعلق بسياسة إسرائيل عن اليوم التالي للحرب، فإنه لا يوجد قرار بشأن إعادة استيطان غزة.

وأشارت "الوطن" إلى أن عددًا من مناهضي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرجوا في ميدان هابيما في تل أبيب مساء السبت، ونددوا بـ"فشل الحكومة" في يوم 7 أكتوبر، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء. ورفعت مجموعة أخرى لافتات تحمل عبارات "اليوم التالي للحرب هو الآن"، في إشارة إلى العبارة التي تستخدم للتعبير عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وأفادت "الراي" بأن الجيش الإسرائيلي قال، إن قيادة المنطقة الشمالية أجرت الأسبوع الماضي، تدريبات مكثفة لتعزيز الكفاءة والجاهزية للحرب، في إطار رفع الجاهزية على الحدود الشمالية، مع لبنان.

وذكر أن التدريبات شملت "تدريب لواء المظليين الاحتياطي الشمالي (226)، الذي يشكل أحد مكوّنات فرقة الصاعق (146) وكذلك قوات هندسة متخصصة على قتال المدن وتحديداً في منطقة أحياء سكنية مكتظة وسط ظروف جوية شتوية وتمشياً مع تضاريس الأراضي في الجبهة الشمالية".

وقالت "القبس" إن فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.