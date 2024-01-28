وول ستريت جورنال: إسرائيل فشلت في مهمتها و80% من الأنفاق بعيدة عن يدها

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أن قوة حماس كما هي إلى حد جيد وكذلك الأنفاق رغم الحرب.

وقالت الصحيفة إن نحو 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات إسرائيل تدميرها.



وذكرت أنه مع بدء الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجياً من مناطق في قطاع غزة، فإن المكاسب التي حققها ضد حركة حماس، تعد بحسب مسؤولين عسكريين وأمنين، ليست بالكلية .



اعتبروا أنها "مهددة بفقدان فوائدها بسبب الافتقار إلى استراتيجية ما بعد الحرب"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وعلى الرغم من استمرار القتال البري المكثف في مدينة خان يونس ومناطق أخرى جنوبي قطاع غزة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يبتعد عن تكتيكات القصف واسع النطاق، وإنه ينتقل إلى حملة أكثر تركيزًا من الغارات والاغتيالات المستهدفة، بغية القضاء على القيادة العسكرية لحركة حماس.

وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" مع 7 مسؤولين وجنود احتياط حاليين وسابقين إسرائيليين، بشأن التقدم المحرز في الحرب وأهدافها النهائية. وطلب معظم المصادر عدم الكشف عن هويتهم.

وتقول إسرائيل إنها دمرت الآلاف من مخزونات الأسلحة ومواقع إنتاج الصواريخ وممرات الأنفاق على مدى 3 أشهر من المعارك.

لكن دون استراتيجية لـ"اليوم التالي"، كما يقول المسؤولون، فإن هذه الإنجازات يمكن أن تكون "عابرة".



ونفى مسؤول في حماس الأرقام الإسرائيلية. وقال للصحيفة الأميركية: "أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون تجميل إنجازاتهم".

من جانب آخر، توقفت تقريباً عمليات إطلاق صواريخ حماس بعيدة المدى نسبياً من غزة، والتي كان عددها بالآلاف في بداية الحرب.