ترامب الرئيس الحالي.. زلة لسان جديدة لـ بايدن| فيديو

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه السابق دونالد ترامب بـ"الرئيس الحالي"، وذلك في زلة جديدة له قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بمأدبة عشاء للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية مساء أمس السبت.

وقال بايدن في تصريحات بثتها قناة “C-Span” على الهواء: "قريبا سنرى دليلا حقيقيا على أن المستهلكين الأمريكيين يستعيدون ثقة حقيقية في الاقتصاد. أنتم تعرفون من سيرى ذلك: دونالد ترامب. لقد قال إنه يريد أن ينهار الاقتصاد هذا العام.. الرئيس الحالي.. سامحني يا رب".

واعترف بايدن بأن بعض تصريحات منافسه تثير غضبه وطلب من الحاضرين أن يسامحوه على فقدانه رباطة جأشه.

وبعد ذلك، عاد بايدن مرة أخرى ليصف ترامب بالرئيس السابق، لافتًا إلى أنه "لا ينبغي لأحد من الأمريكيين أن يرغب في انهيار اقتصاد دولتهم".