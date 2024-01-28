عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الهجرة

ترامب يدعم حاكم ولاية تكساس ضد إدارة بايدن.. ويتجاهل قضية الاعتداء الجنسي

ترامب
ترامب

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحاكم ولاية تكساس جريج أبوت لعدم السماح لإدارة بايدن بالدخول لإزالة الأسلاك الشائكة في ممر للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، في نزاع متصاعد بشأن الهجرة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وفي خطاب ركز بشكل كبير على أمن الحدود، قال ترامب إنه ينبغي منح تكساس الدعم الكامل في إجراءاتها لردع المهاجرين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تقوم الولاية بتقييد العبور عبر دوريات الحدود الأمريكية.

وتحركت إدارة بايدن بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق أمامها وسكانها بدخول العملاء الفيدراليين لقطع أو إزالة الحاجز المعدني الحاد.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في لاس فيجاس، حيث احتشدوا في ملعب داخلي لكرة القدم في حي تسكنه غالبية من اللاتينيين: “عندما أصبح رئيساً، بدلاً من محاولة إرسال أمر تقييدي إلى تكساس، سأرسل إليهم تعزيزات”. 

وأضاف: "بدلاً من قتال الولايات الحدودية، سأستخدم كل أداة وسلطة للرئيس الأمريكي للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الغزو المروع الذي يحدث الآن".

وتجنب ترامب إلى حد كبير الحديث عن الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين في قضية تشهير يوم الجمعة، وأمره بدفع 83.3 مليون دولار إضافية لكاتبة العمود إي جان كارول، التي وصفها بأنها كاذبة لاتهامه بالاعتداء الجنسي عليها.

وقال الرئيس السابق، الذي يقترب من تأمين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، إنه كان ضحية استخدام إدارة بايدن لإنفاذ القانون ضده، حيث يواجه 91 تهمة جنائية في أربع لوائح اتهام تتهمه بمحاولة قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وسوء الإدارة ووثائق سرية وترتيب رشاوى لنجمة إباحية.

وذكر: "ما يفعلونه بالانتخابات والتدخل فيها هي مثال على ما يفعلونه معي، لكننا نواصل المضي قدمًا، وبطريقة ما ينجح كل شيء".
 

2020 اعتداء الجنسي الأسلاك الشائكة الجمهوري الحدودية الحزب الجمهوري الحدود الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة بالاعتداء الجنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

موضوعات متعلقة

توتر جديد.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الشرقي

صحف عبرية تكشف خيبة الاحتلال: رجال المقاومة يدمرون أحلام السيطرة بشمال غزة

وول ستريت جورنال: إسرائيل فشلت في مهمتها و80% من الأنفاق بعيدة عن يدها

معارض روسي : أستطيع الإطاحة ببوتين في مارس المقبل

عقاب جماعي.. الخارجية البريطانية تعلن وقف التمويل المستقبلي للأونروا في غزة

ستاندرد آند بورز: تزايد ضغوط العملة على مصر بسبب أزمة الشحن بالبحر الأحمر

مجلس النواب اللبناني يقر إجراءات ضد المتلاعبين في أسعار صرف العملات

الكشف عن بند سري يسمح باختصار عقوبة معتقلين بجوانتانامو متهمين في تفجيرات بالي

ترشيحاتنا

مصيلحي: أندية تركية مهتمة بالتعاقد مع مابولولو

تمرد خطير .. 25 حاكمًا أمريكيًا يدعمون تكساس في مواجهة بايدن

طلب إحاطة أمام البرلمان لحماية الطلاب من مافيا الكيانات التعليمية الوهمية

الأسواق اليوم.. الطماطم ترتفع والكوسة تنخفض والبصل يستقر

الطب الشرعي يفجر مفاجأة بشأن مقـ.تل عروس الغربية| تفاصيل مؤلمة

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

تحذير من انتشاره.. انتبه من الإصابة بمرض السل وأعراضه وطرق العدوى

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ