ترامب يدعم حاكم ولاية تكساس ضد إدارة بايدن.. ويتجاهل قضية الاعتداء الجنسي

بشأن الهجرة

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحاكم ولاية تكساس جريج أبوت لعدم السماح لإدارة بايدن بالدخول لإزالة الأسلاك الشائكة في ممر للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، في نزاع متصاعد بشأن الهجرة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وفي خطاب ركز بشكل كبير على أمن الحدود، قال ترامب إنه ينبغي منح تكساس الدعم الكامل في إجراءاتها لردع المهاجرين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تقوم الولاية بتقييد العبور عبر دوريات الحدود الأمريكية.

وتحركت إدارة بايدن بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق أمامها وسكانها بدخول العملاء الفيدراليين لقطع أو إزالة الحاجز المعدني الحاد.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في لاس فيجاس، حيث احتشدوا في ملعب داخلي لكرة القدم في حي تسكنه غالبية من اللاتينيين: “عندما أصبح رئيساً، بدلاً من محاولة إرسال أمر تقييدي إلى تكساس، سأرسل إليهم تعزيزات”.

وأضاف: "بدلاً من قتال الولايات الحدودية، سأستخدم كل أداة وسلطة للرئيس الأمريكي للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الغزو المروع الذي يحدث الآن".

وتجنب ترامب إلى حد كبير الحديث عن الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين في قضية تشهير يوم الجمعة، وأمره بدفع 83.3 مليون دولار إضافية لكاتبة العمود إي جان كارول، التي وصفها بأنها كاذبة لاتهامه بالاعتداء الجنسي عليها.

وقال الرئيس السابق، الذي يقترب من تأمين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، إنه كان ضحية استخدام إدارة بايدن لإنفاذ القانون ضده، حيث يواجه 91 تهمة جنائية في أربع لوائح اتهام تتهمه بمحاولة قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وسوء الإدارة ووثائق سرية وترتيب رشاوى لنجمة إباحية.

وذكر: "ما يفعلونه بالانتخابات والتدخل فيها هي مثال على ما يفعلونه معي، لكننا نواصل المضي قدمًا، وبطريقة ما ينجح كل شيء".

