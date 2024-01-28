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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء توضح كيفية تناول فئة البيسفوسفونات Biophosphonat​

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية، إن  البيسفوسفونات هي فئة من الأدوية التي تمنع تآكل العظام وتقوية، وتستخدم لعلاج هشاشة العظام .


وأوضحت هيئة الدواء المصرية، إن هذه المجموعة تشمل عددًا من الأدوية التي يمكن تناولها بالفم مثل الأليندرونيت والرزيدرونيت والإيباندرونيت، والأدوية التي تحقن وريديًا مثل حمض الزوليدرونك.​


وأشارت هيئة الدواء إلى أنه إذا وصف الطبيب أحد أدوية البيسفوسفونات التي ينبغي تناولها عن طريق الفم؛ فينصح  باستشارة الصيدلي؛ لشرح كيفية تناول الدواء  بطريقة صحيحة بما يضمن الحصول على الفائدة المرجوة منها، وتنصح باتباع النصائح التالية: ​


وقالت هيئة الدواء إن تناول البيسفوسفونات على معدة فارغة صباحًا قبل تناول أي طعام أو شراب أو أي أدوية أخرى بحوالي ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة (فقط يمكن شرب المياه). ​


وأوضحت هيئة الدواء أن بلع الدواء مع كوب كبير من مياه الشرب العادية، وعدم استخدام المياة المعدنية أو أي مشروبات أخرى كاللبن أو عصير البرتقال أو الشاي أو القهوة؛ حتى لا يقل امتصاص الدواء.​


وتابعت هيئة الدواء قائلة : الحرص على الجلوس بشكل مستقيم، وتجنب النوم أو الاستلقاء لمدة نصف ساعة على الأقل بعد تناول الدواء؛ لتتجنب حدوث أي التهابات بالمريء. ​

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