حصيلة ارتقاء الأبرياء بغزة.. 26422 ألف شهيد.. و19 مجـ.زرة في يوم

ذكرت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 أكتوبر، مايشير الى حصيلة تتزايد يوميا بنحو 200 شهيد وانسان يفقد حياته بدون ذنب.

وارتقى 8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة سلمي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس.

كما وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنفاد مخزون الأوكسجين في مستشفى الأمل في خان يونس بسبب استمرار الحصار.

من جانبها أعلنت كتائب سرايا القدس انها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

ورغم كل هذه الحصيلة المرعبة تواصل إسرائيل عدوانها حيث شنت غارة جوية تستهدف الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وكذلك قام الاحتلال بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمالي قطاع غزة.