عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة ارتقاء الأبرياء بغزة.. 26422 ألف شهيد.. و19 مجـ.زرة في يوم

صدى البلد

ذكرت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 أكتوبر، مايشير الى حصيلة تتزايد يوميا بنحو 200 شهيد وانسان يفقد حياته بدون ذنب.
وارتقى 8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة سلمي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس.
كما وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنفاد مخزون الأوكسجين في مستشفى الأمل في خان يونس بسبب استمرار الحصار.
من جانبها أعلنت كتائب سرايا القدس انها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس.
ورغم كل هذه الحصيلة المرعبة تواصل إسرائيل عدوانها حيث شنت غارة جوية تستهدف الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وكذلك قام الاحتلال بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمالي قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

قرار عاجل.. تخصيص أول حصة بالتيرم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

ترشيحاتنا

تجويع وحصار إسرائيلي.. ومظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة

رئيس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

شاهد.. خيالة الشرطة تقدم عروضا فى معرضها السنوى

شاهد.. مهارات طلبة كلية الشرطة في معرض تجهيزات الداخلية

أخبار تهمك.. الذهب يسجل مفاجأة جديدة.. واستقرار الدولار.. وتفاصيل حالة الطقس

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو

وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ