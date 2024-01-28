غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر - مساكن امتداد رمسيس "1 ، 2" - مساكن المهمات - مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد - منطقة استاد القاهرة - أرض المعارض - قاعة المؤتمرات - نادي الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.

وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين الموافق 29-1-2024 وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.



وتناشد الشركة المواطنين، المصالح الحكومية، الهيئات، الوحدات المحلية، المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الوتس آب على رقم 01206665125.

