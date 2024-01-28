تجويع وحصار إسرائيلي.. ومظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة

منذ أكتوبر الماضي والاحتلال يشن حرب إبادة جماعية على غزة، مانعا الماء والمأكل والوقود والدواء، بل ويصر المتظاهرون الإسرائيليون على زيادة معاقبة الأهالي في غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وصباح اليوم، الأحد، خرج المتظاهرون الإسرائيليون لعرقلة دخول البضائع إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم لليوم الرابع على التوالي، رافضين أن يتم مساعدة الفلسطينيين بأي شكل إمعانا في الحصار والتجويع والقتل البطيئ.

ياتي ذلك فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ 7 أكتوبر، ما يشير إلى حصيلة تتزايد يوميا بنحو 200 شهيد وإنسان يفقد حياته بدون ذنب.

وارتقى 8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة سلمي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل في خان يونس بسبب استمرار الحصار.

من جانبها، أعلنت كتائب “سرايا القدس” أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

ورغم كل هذه الحصيلة المرعبة، تواصل إسرائيل عدوانها، حيث شنت غارة جوية تستهدف الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وكذلك قام الاحتلال بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمالي قطاع غزة.

أخيرا وخارج غزة في لبنان، شن الاحتلال غارتين على بلدتي زبقين وحولا جنوبي لبنان.