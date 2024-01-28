فلسطين الحرة ويوم الشهيد.. طلاب الأزهر يبهرون رواد معرض الكتاب بفاعليات لدعم غزة

يشهد جناح الأزهر الشريف بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، تنظيم فعاليات يومية مميزة وعروض فنية لطلاب المعاهد الأزهرية، تركز على الحقوق الفلسطينية، وتغرس قيمة حب الوطن والدفاع عن مقدساته، وتحيي ذكرى شهداء فلسطين، وتقدم رسالة للعالم بضرورة إغاثة إخواننا في غزة؛ وذلك من خلال تقديم عروض فنية جذابة، وفقرات توعوية هامة، وأناشيد دينية لاقت استحسان الزوار وأثرت في نفوسهم.

"فلسطين الحرة ويوم الشهيد" عروض طلاب الأزهر لدعم القضية الفلسطينية

وقدم طلاب الأزهر الشريف، عروض "أنا فلسطين" و"فلسطين الحرة" و"يوم الشهيد"، باللغتين العربية والإنجليزية، للتوعية بالقضية الفلسطينية، وتمكين زوار معرض الكتاب من فهم الجوانب الثقافية والتاريخية للقضية الفلسطينية، كما تضمنت الفقرات عروضًا مسرحية مرئية وتفاعلية، تحيي ذكرى شهداء الوطن وتعلي قيمتهم ودورهم في الدفاع عن مقدسات الوطن.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.