وكيل وزارة الشباب بالقليوبية يشهد فعاليات المهرجان الرياضى لكرة السلة فتيات Her World

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مهرجان رياضى لاختيار الفتيات لكرة السلة، التى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة السلة، تحت شعار " Her World " ، بملاعب جمعية الشبان العالمية ببنها ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .



أقيمت فعاليات اختيار الفتيات المتميزات بمشاركة ما يقرب من ١٠٠ فتاة، و بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ،والدكتور أحمد زكي مدير الفني للمشروع عضو اللجنه العليا للميني باسكت بالاتحاد المصري لكره السله ، الكابتن محمود وهدان رئيس منطقة القليوبية لكرة السلة ، اسامه ممدوح ، نيفين ممدوح ، ميرام السيد مسؤول الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه- الاداره العامه للقاعده الشعبيه، تمهيداً لإشراكهم في مراكز تدريب دائمة، وتقام هذه المهرجانات الرياضية بمشاركة مراكز شباب المحافظة، واختيار ٣٠ فتاة وفق شروط ومعايير للعبة كرة السلة ، ثم يتم إعداد المشاركات وتدريبهن بمعدل مرتين إسبوعياً، واختيار أفضل اللاعبات وانضمامهم للفرق التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة.



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ان وزارة الشباب والرياضة - قطاع الرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى أطلق فعاليات المبادرة علي مستوي الجمهورية والتى تستهدف المرحلة العمرية 2013 / 2014 للفتيات اللاتي لا تمارسن اللعبة بشكل رسمي، ويتم تنفيذ المبادرة في مصر التي تعد الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقع عليها الاختيار من قبل الاتحاد الدولي للسلة لتنفيذ تلك المبادرة.



وفى حديث سابق أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة والفتيات، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية علي رأس أولوياتها ، ويأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار الإهتمام بالمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة.



وتأتى فعاليات المهرجان الرياضى لكرة السلة فتيات Her World برعايه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات الدكتور عمرو حداد رئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه ، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضه بالقليوبيه واشراف الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديريه للرياضه والكابتن محمد عزازي مدير اداره الرياضه بالمديرية.

423326879_402109845795711_2079839032847455236_n

423479561_402110139129015_1159873969387759231_n

423325854_402109645795731_8731977518080176767_n