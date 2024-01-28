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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب جامعة بنها يتفقد الوفود المشاركة بملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية ببنها للاطمئنان على إقامة وفود الجامعات المشاركة بملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ،  والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأعرب الدكتور تامر سمير عن سعادته البالغة بتنظيم الجامعة ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ، موجهًا الشكر لجميع الجامعات المشاركة متمنيا النجاح والتوفيق لفعاليات الملتقى الذى يشارك فيه 10 جامعات مصرية.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ولمدة 5 أيام في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير  بمشاركة 350 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

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جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية ملتقى إبداع الخامس الجامعات المصرية

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