الكشف علي 1414 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بطوخ

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية سري بطوخ ، وتم الكشف خلالها علي 1414 مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - جراحة - نسا - اطفال - رمد - جلدية- أسنان- تنظيم أسرة) ، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما ضمت القافلة وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.