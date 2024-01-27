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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: بدء أعمال الموجة 22 لإزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية بدء اليوم السبت أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن بنها والقناطر الخيرية ، وذلك  وفق  الجدول الزمني، وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتي 12 أبريل 2024  ،حيث تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد . 


وقد تابع المحافظ  جهود مركز ومدينة بنها  خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة ٢٢، أسفرت عن إزاله ٢ حالة بناء على مساحة  ٧٥٠ مترا مربعا، كما تم إزالة ٥ أدوار مخالفة ببرج مكون من ١٠ أدوار بمنطقة الزهور والمتفرع من شارع ٨ بمنطقة الفلل بمدينه بنها،  بالإضافة إلى إزالة طابق مخالف بمبنى على مساحه ١٥٠ متر بمنطقه الهابيتات بمنطقة الفلل  .


وفي القناطر الخيرية تم اليوم إزالة  تعدي عبارة عن جمالون بدون سقف على مساحة 900 متر بالقرار رقم 909 لسنة 2023 قطاع أبو الغيط ، إزالة فورية لحالة إعادة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 4200 متر تقريبا، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 1400متر تقريبا أملاك ري قطاع أبو الغيط . 


ومن الجدير بالذكر أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى يوم الخميس 25 يناير 2024 قد أسفرت عن إزالة عدد (2027) حالة أراضي زراعية بمساحة (122 فدان و15 قيراط و4 سهم) ، وعدد مخالفات بناء (672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م٢) بإجمالي 2699 حالة تعدي بناء وزراعة وتم تحرير 1105 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين . 


وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.


ووجه المحافظ المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات ، مؤكدا أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.


وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن القليوبية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين .

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