بيجمع بطاقات.. القبض على عامل في مخبز يتلاعب فى منظومة الدعم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عامل بأحد المخابز بالدقهلية بتجميع بعض البطاقات التموينية الخاصة بمعارفه لإثبات مبيعات وهمية وتحقيق أرباح غير شرعية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال الشاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) قرر بتضرره من (مالك مخبز "كائن بدائرة القسم") لقيامه بالإمتناع عن صرف الخبز البلدى المدعم له بموجب البطاقة التموينية المخصصة له وإصراره على بيع الخبز له حر وغير مدعم.

تم إستهداف المخبز المشار إليه وأمكن ضبط (مالكه وعامل بذات المخبز) وتبين وجود عدة مخالفات تموينية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.