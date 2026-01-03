قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية تشعل نقاشا واسعا بين مؤيدين ومعارضين.. ما القصة؟
الصين تصعّد لهجتها : الضربات الأمريكية على فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت
تريليون جنيه لتطوير الصحة منذ 2014.. و15 مبادرة رئاسية قدمت 244 مليون خدمة للمواطنين
فرنسا تنتقد اعتقال مادورو.. العملية العسكرية تتعارض مع القانون الدولي
52 ألف نشاط طلابي في عام واحد.. حصاد حافل للجامعات المصرية خلال 2025
الخارجية الروسية تنفي وجود نائبة الرئيس الفنزويلي في البلاد
رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل
سعر الذهب الآن في مصر
قرار رئاسي مرتقب بتعيين 28 عضوا في برلمان 2026.. تفاصيل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيجمع بطاقات.. القبض على عامل في مخبز يتلاعب فى منظومة الدعم

الواقعه
الواقعه
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عامل بأحد المخابز بالدقهلية بتجميع بعض البطاقات التموينية الخاصة بمعارفه لإثبات مبيعات وهمية وتحقيق أرباح غير شرعية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال الشاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) قرر بتضرره من (مالك مخبز "كائن بدائرة القسم") لقيامه بالإمتناع عن صرف الخبز البلدى المدعم له بموجب البطاقة التموينية المخصصة له وإصراره على بيع الخبز له حر وغير مدعم.

تم إستهداف المخبز المشار إليه وأمكن ضبط (مالكه وعامل بذات المخبز) وتبين وجود عدة مخالفات تموينية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية أرباح غير شرعية البطاقات التموينية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

الفنانة شمس البارودي مع الراحل حسن يوسف

تستعد للآخرة.. شمس البارودي تتحدث عن علاقتها بالله بعد الاعتزال

علم مصر

أهمية تغليب لغة الحوار.. مصر تجدد موقفها الداعم لوحدة الأراضي اليمينة

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو: برد قارس يضرب البلاد.. والصغرى أقل من 5 درجات في بعض المحافظات.. وارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد