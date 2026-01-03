قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الروسية تنفي وجود نائبة الرئيس الفنزويلي في البلاد

فرناس حفظي

ردت وزارة الخارجية الروسية على التقارير التي أفادت برؤية نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في روسيا، مؤكدةً أن هذه التقارير كاذبة، هذا ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس.

وفي وقت سابق، أفادت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، تتواجد حاليا في روسيا، وفي السياق ذاته، قال ثلاثة مصادر أخرى إن رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، موجود في العاصمة كاراكاس، إلا أنه لم يظهر علنًا منذ تنفيذ الضربة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

و أضاف ترامب خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا.

كما تابع ترامب: نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.

كما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك”.

كان المدعي العام الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الفنزويلي، الذي أُلقي القبض عليه في العملية الأمريكية، وأنه سيُحاكم في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية في فنزويلا أسفر عن إصابة عدد من الجنود، دون وقوع أي وفيات.

وزارة الخارجية الروسية ديلسي رودريغيز روسيا الرئيس الفنزويلي رئيس البرلمان الفنزويلي

