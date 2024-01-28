فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

أثارت توقعات خبيرة التوقعات والأبراج ليلى عبد اللطيف جدلا كبيرا حيث أنها توقعت حدوث فضائح لأطباء تجميل مزيفين وهو ما حدث مع الإعلامية ريهام سعيد.

حيث اتهمت الإعلامية ريهام سعيد طبيب تجميل بتشويه وجهها وربط البعض بما حدث وتوقعات ليلى عبد اللطيف عن أطباء التجميل المزيفين.

وانتشر مقطع فيديو لخبيرة التوقعات والأبراج ليلى عبد اللطيف من حلقة رأس السنة التي أطلت فيها مع الإعلامي نيشان وهي تتوقع فضائح لأطباء التجميل بسبب أخطاء طبية وقالت في الفيديو "بعض الفضائح ستطال بعض أطباء التجميل المزيفين، وسنرى عيادات ومستشفيات التجميل تقفل بالشمع الأحمر، بسبب التراخيص المزورة وسيرتكب بعض أطباء التجميل أخطاء طبية خطيرة ومؤذية جراء الجرعات والحقن الخاطئة، خصوصًا في لبنان وبعض الدول العربية.