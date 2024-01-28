العمل: توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بشمال سيناء

بمستشفى بئر العبد..

قالت وزارة العمل فى بيان لها تنظيم مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 63 ممرض وممرضة وإداري وحضور مسئولى السلامة والصحة المهنية بمستشفى بئر العبد النموذجي ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين ، وتوعية جميع الحاضرين بالندوة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى هذا المجال، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى القطاع الصحي ، حيث المرضى والمترددين للحفاظ على سلامتهم والعمال، كما تناولت خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمستشفيات ..

واوضح محمد سالم عبدالمالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، واكد ، إلى استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، كما جرى خلال الندوة التطرق للحديث عن قرار 134 لسنة 2003 ومسئولية جهاز السلامه والصحه المهنية بالمنشأة ، وعن المخاطر في بيئة العمل،وحاضر فى الندوة الكيميائى عبدالمنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور الدكتور تامر حمدي مدير المستشفى ..