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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية التركي : امرأة 72 عاما "ضحية" الهجوم على الكنيسة الإيطالية

وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، عن هجوم مسلح استهدف كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية اليوم الأحد.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن مسلحين ملثمين هاجما كنيسة في إسطنبول خلال قداس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. 

وبحسب التقارير، أصيب المزيد في كنيسة سانتا ماريا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أن المتوفى امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا.

وأوضح يرليكايا في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن "تحقيقًا واسع النطاق" قد بدأ، فضلاً عن الجهود المبذولة للقبض على المهاجمين، مدينًا بشدة هذا الهجوم الخسيس.

كنيسة إسطنبول كنيسة إيطالية علي يرليكايا هجوم مسلح وزير الداخلية التركي

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